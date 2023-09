Der Logistiker Kühne+Nagel ist zum offiziellen Logistikpartner der UN-Klimakonferenz 2023 in Dubai ernannt worden. Dies unterstreiche die Kompetenzen des Unternehmens in der Messe- und Veranstaltungslogistik, wie auch das Engagement für seine Emissionsreduktionsziele und seine Bemühungen um eine kohlenstoffarme Logistik, heisst es in einer Mitteilung vom Montag.