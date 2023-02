Der Bahn-Aufsichtsrat hatte im Dezember die Prüfung des Schenker-Verkaufs gebilligt. In Finanzmarktkreisen war für Schenker damals ein Wert von etwa 15 Milliarden Euro genannt worden. Angesichts der stark gesunkenen Frachtraten, des schrumpfenden Gewinns und gestiegener Zinsen könnten es nun weniger werden. Schenker soll jedoch nicht für jeden Preis abgestoßen werden. In einem schlechten Marktumfeld sei auch der Verkauf einer Minderheit an der Tochter denkbar, heißt es in Konzern-Unterlagen, die Reuters vorliegen.