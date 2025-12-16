Die Radicant-Kunden können zur Schweizer Online-Bank Alpian wechseln, einer Tochtergesellschaft der Intesa Sanpaolo Gruppe. Eine entsprechende Vereinbarung sei von den Verwaltungsräten der beiden Firmen unterzeichnet worden, teilten beide Banken am Dienstag gemeinsam mit. Die Lösung gewähre den Kunden von Radicant auch weiterhin Zugang zu modernen Banklösungen. Alpian vereint demnach auf digitale Weise ein Bankkonto für den täglichen Gebrauch mit Anlagedienstleistungen und persönlicher Beratung.