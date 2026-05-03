Die Untersuchung der Hochschule Luzern bewertet die Erreichbarkeit der telefonischen Helpdesks mit einem 5-Sterne-System. Fünf Sterne gibt es für eine Verfügbarkeit von 24/7, während ein Stern an Institute geht, deren Hotlines weniger als 55 Stunden pro Woche erreichbar sind. Die Resultate zeigen: Nur zwei Banken, die UBS und die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB), bieten einen Rund-um-die-Uhr-Service. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) und die Banque Cantonale de Genf erreichen immerhin eine sehr hohe Verfügbarkeit mit sieben Tagen Service pro Woche, wenn auch nicht rund um die Uhr.