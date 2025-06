Was an sich gut anfing dank prall gefüllter Kasse, hat in den vergangenen Monaten an sich nur noch für negative Schlagzeilen gesorgt. So fiel der Verkaufsstart des Hoffnungsträgers Quviviq, einem Schlafmittel, in den USA extrem enttäuschend aus. Grund: In den USA werden Schlafmittel als oder Mittel zur Behandlung von Schlafstörungen automatisch als süchtig machend eingestuft.