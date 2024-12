Die UBS-Ökonomen gehen in ihrer Untersuchung von einer alleinstehenden Person aus, die in der Stadt Zürich lebt. Ihr steuerbares Einkommen liegt 2025 bei 50’000 Franken und steigt im Jahr 2026 auf 80’000 Franken. Nun steht diese Person vor der Entscheidung, ob sie in den Jahren 2025 und 2026 regulär in die Säule 3a einzahlt (Option A) - oder ob sie 2025 auslässt. Bei einem Auslassen des Jahres 2025 würde sie 2026 sowohl regulär einzahlen als auch die 2025er-Lücke rückwirkend schliessen (Option B).