Mit Warsh hat Trump einen Nachfolger Powells ausgewählt, unter dem sich der Kurs ‌der unabhängigen Notenbank ab Juni wandeln soll: Trump geht fest davon aus, dass die Fed unter Warsh die Zinsen senken wird. Er glaube, dass der künftige Fed-Chef seine ​Präferenz ​für niedrige Zinsen verstehe, liess der US-Präsident ⁠wissen. Nach Ansicht von Bostic wird Warsh, wie jeder ​neue Fed-Chef, Vertrauen bei den ⁠Mitarbeitern, den Direktoren und Chefs der Zentralbankbezirke aufbauen müssen: «Seine Aufgabe wird es sein, diese ‌Beziehungen so aufzubauen, dass die Institution weiterhin funktionieren kann», gab er dem Nachfolger Powells auf den Weg. Bostic, der erste schwarze und erste ‌offen homosexuelle Chef einer der zwölf regionalen Notenbanken der Fed, scheidet ​Ende des Monats aus dem Amt. Der 59-Jährige steht seit Juni 2017 an der Spitze des Fed-Bezirks Atlanta.