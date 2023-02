"Dies ist kein schneller Schwenk in Richtung batteriebetriebener Elektrofahrzeuge", sagte Sato bei einer Pressekonferenz. Kritiker halten dem weltgrössten Autobauer vor, den Wechsel in die Elektromobilität verschlafen zu haben. Dem entgegnete der künftige Konzernchef, ein Grossteil dieser Einschätzung sei auf Kommunikationsprobleme zurückzuführen. Toyota halte an dem Ziel fest, bis zum Ende des Jahrzehnts 3,5 Millionen E-Autos zu verkaufen, ein Drittel des bisherigen Jahresabsatzes. Details seiner Strategie will Sato im April erläutern. Seine Karriere bei Toyota hat er vor 30 Jahren begonnen und sich in dem Konzern hochgearbeitet. 1996 wurde Sato Chefingenieur von Lexus und leitete die Entwicklung des ersten vollelektrischen Modells der Marke.