Immer wieder hatte es auch Zweifel an dem Vorhaben gegeben, das Mattia Binotto schon als «das derzeit ehrgeizigste Projekt in der Formel 1» bezeichnete. Der ehemalige Teamchef von Ferrari ist seit August der Leiter dieses Projekts. Als Teamchef ab 2026 wurde bereits Jonathan Wheatley verpflichtet, der noch Sportdirektor bei Red Bull ist. Gebaut wird das Chassis dann in der Sauber-Fabrik im Hinwil, der Antrieb in einem neu gebauten Werk in Neuburg an der Donau.