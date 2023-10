So entschlossen Dimon die neue Technologie KI einsetzt; was moderne Arbeitsformen wie das hybride Arbeiten im Büro und Homeoffice angeht, zählt der 67-Jährige dagegen zu den Traditionalisten: So verlangt er von seinen Führungsleuten, dass sie wieder fünf Tage pro Woche im Büro arbeiten. Homeoffice sei allenfalls für Analystinnen oder Programmierer, sowie für Frauen, die Pflege- und Betreuungsaufgaben übernehmen, eine Option.