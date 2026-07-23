Machuel verwies auf frühere industrielle Revolutionen wie die Einführung von Dampf, Elektrizität, IT und ‌Internet. Diese hätten die Arbeitswelt zwar grundlegend verändert, aber keine Massenarbeitslosigkeit ausgelöst. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass dies bei der KI anders sein ​werde. ​Am stärksten gefährdet seien repetitive Aufgaben ⁠und Einstiegsjobs, insbesondere in der Softwareentwicklung, im Kundenservice, ​in der Buchhaltung ⁠und bei juristischen Dienstleistungen. Die Zahl der angebotenen Einstiegspositionen ist Machuel zufolge ‌um 16 Prozent zurückgegangen. Unternehmen könnten diese Nachwuchsstellen jedoch nicht einfach streichen, ohne ihre künftige Talentpipeline zu beschädigen. Sie müssten diese ‌Rollen neu gestalten, damit Beschäftigte durch KI unterstützt würden ​und gleichzeitig Fähigkeiten für ihre Karriere aufbauen könnten.