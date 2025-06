Amazon-Konzernchef Andy Jassy verwies am Dienstag in einer auch online veröffentlichten Mitteilung an die Mitarbeiter auf die Rolle von KI-Agenten. «Wenn wir mehr generative KI und Agenten einführen, dürfte sich die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändern», schrieb er. Für einige Aufgaben dürften weniger Mitarbeiter benötigt werden, für andere mehr. Unter dem Strich: «Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Jahren die Gesamtzahl der Mitarbeiter im Konzern reduzieren werden, da wir durch den umfassenden Einsatz von KI im gesamten Unternehmen Effizienzgewinne erzielen.»