«Künstliche Intelligenz entwickelt sich zu einem starken Werkzeug in den meisten Berufen, vergleichbar mit der Einführung des Computers in der Arbeitswelt – nur in ungleich höherem Tempo», sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Mehr als die Hälfte der Befragten erwartete Umwälzungen auch im Bildungswesen, in kreativen Branchen und im Medien- und Kommunikationsgeschäft.