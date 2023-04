Spätestens seit der neusten Version von ChatGPT und der milliardenschweren Investition des Softwaregiganten Microsoft in dessen Schöpferunternehmen OpenAI ist das Thema künstliche Intelligenz in aller Munde. Die künstliche Intelligenz sei an einem Punkt angelangt, an dem sie ganze Wirtschaftszweige grundsätzlich verändern werde, wie Kenner der Materie meinen.