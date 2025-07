Kupfer-Futures an der Comex in New York brachen um mehr als 20 Prozent ein – so stark wie nie zuvor –, da Händler den Wert des Metalls in den USA im Vergleich zum Rest der Welt neu bewerteten. Da sich die Preise an der London Metal Exchange am Donnerstag kaum veränderten, brach der Aufschlag der US-Preise gegenüber der LME von mehr als 30 Prozent vor einer Woche auf etwa 1 Prozent ein.