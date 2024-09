Die jetzige Kehrtwende von Goldman Sachs kommt zu einer Zeit, in der Chinas Immobilienmarkt in einer anhaltenden Krise steckt und der Gegenwind für das verarbeitende Gewerbe sowie den Exportsektor zunimmt. Dies erschwert es Chinas Regierung zunehmend, das angestrebte Wirtschaftswachstum von 5 Prozent zu erreichen. Die enttäuschende wirtschaftliche Erholung in China dürfte die erwartete Erholung auf den Rohstoffmärkten weiter verzögern, so Goldman Sachs. In einer Notiz schreiben die Experten: "Die schwächer als erwartete Nachfrage nach Rohstoffen aus China sowie die Abwärtsrisiken für Chinas Wirtschaftsaussichten veranlassen uns zu einer selektiveren, weniger konstruktiven taktischen Sichtweise auf Rohstoffe."