Hedgefonds und andere Händler hatten die andere Seite der Aufwärtsbewegungen an der Comex übernommen und darauf gewettet, dass sich die Differenzen zwischen den Kontrakten in New York, London und Shanghai oder zwischen New Yorker Kontrakten mit unterschiedlichen Lieferterminen verringern würden, und nutzten oft erhebliche Hebelwirkungen. Da die Preise an der Shanghai Futures Exchange relativ niedrig waren, hatten einige chinesische physische Marktteilnehmer auch an der LME und der Comex verkauft und planten einen Export.