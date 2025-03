Mercuria selbst hat 85'000 bis 90'000 Tonnen auf dem Weg in die USA. Diverse Nachrichtenagenturen berichteten zuvor, einige Händler hätten Lieferungen von asiatischen Kunden in die USA umgeleitet. Investmentfonds haben ihre Netto-Bullenpositionen in Kupfer an der London Metal Exchange (LME) laut Börsendaten auf den höchsten Stand seit letztem Mai erhöht. David Lilley, Geschäftsführer des Hedgefonds Drakewood Capital Management, prognostiziert, dass die Nachfrage nach Kupfer in die USA chinesische Käufer mit einem deutlich aggressiveren Wettbewerb um das Metall konfrontieren werde.