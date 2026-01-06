Zudem hätten Angebotssorgen den Preis für Kupfer in die Höhe geschoben, heisst es in einem aktuellen Kommentar der Commerzbank. Ursache sei unter anderem ein Streik in der Mantoverde-Mine in Chile. Dieser könnte nach Angaben der Gewerkschaft dank hoher finanzieller Rücklagen mehr als zwei Monate andauern. Zwar stehe die Mine für weniger als 0,5 Prozent des weltweiten Angebots, rechnet die Commerzbank vor. Der Streik werde aber als Beleg dafür erachtet, dass die hohen Preise die Spannungen zwischen Minenunternehmen und Bergarbeitern verschärfen und entsprechend auch anderswo Streiks folgen könnten.