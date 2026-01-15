Als wichtiger Ankerinvestor ist der Energietechnikkonzern Siemens Energy an Bord, der sich zur Zeichnung von Aktien im Wert von 25 Millionen Euro verpflichtet hat. Drei weitere institutionelle Investoren, darunter Fonds von ⁠BNP Paribas Asset Management und Invesco, haben Zusagen für insgesamt 30 Millionen Euro gegeben. Asta mit Sitz in Oed in Niederösterreich will die Einnahmen aus dem Börsengang vor allem für das internationale Wachstum verwenden. Konkret sollen die Produktionskapazitäten ​ausgebaut und die Lieferkette durch ein neues Recyclingwerk in Europa gestärkt werden. Zudem ‌sollen die Bilanz gestärkt und Schulden abgebaut werden. Begleitet wird der Börsengang ‍von den Banken Berenberg, Commerzbank und Raiffeisen Bank International.