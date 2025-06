Kepler Cheuvreux nahm am Montag die Abdeckung für Kuros Biosciences mit der Einstufung «Buy» und einem Kursziel von 32,50 Franken auf. Diese Kursmarke wäre der höchste Stand seit knapp 10 Jahren. Nachdem die Aktien alleine im vergangenen Jahr mehr als 500 Prozent hinzugewonnen hatten, steht in diesem Jahr ein Plus von knapp 40 Prozent zu Buche.