Mit der Personalie will Kuros seine operative und innovative Entwicklung weiter stärken. Dazu bringt Thomas Hall über 30 Jahre Erfahrung in der Medizintechnik mit. Zudem verfüge er über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktentwicklung, Kommerzialisierung und strategische Betriebsabläufe, heisst es weiter. Er folgt auf Sjoerd Musters, der das Unternehmen nach einer Übergangsphase bis 1. August verlässt, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.