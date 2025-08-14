Während der EBITDA bereits im vergangenen Jahr positiv geworden ist, ist der operative Gewinn von 3,5 Millionen nach -0,2 Millionen im Vorjahreszeitraum eine Premiere. Unter dem Strich blieb Kuros mit einem Verlust von 2 Millionen US-Dollat (VJ -0,2 Mio) allerdings in den roten Zahlen.