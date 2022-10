Mit MagnetOS können die Chirurgen die Vorteile der NeedleGrip-Oberflächentechnologie nutzen und gleichzeitig ihre routinemässige Praxis fortsetzen, wie Kuros am Dienstag mitteilte. Dank der NeedleGrip-Oberflächentechnologie wächst Knochen gar in weichem Gewebe, was wiederum bisher ungenutztes Potenzial zur Stimulierung von Stammzellen erschliesse. Die Einführung der MagnetOs Flex Matrix runde zudem das bisherige Angebot der MagnetOS-Produkte ab, heisst es weiter.