In den ersten neun Monate 2023 hatte Kuros einen Umsatz von 21,3 Millionen Franken erzielt, wovon 20,4 Millionen auf MagnetOs entfielen. Per Mitte Jahr standen dem Unternehmen flüssige Mittel von 22 Millionen Franken zur Verfügung, der Verlust im Halbjahr betrug bei 5,1 Millionen Franken. Eine finanzielle Guidance soll mit den Jahresergebnissen im März publiziert werden, so die Mitteilung vom Mittwoch.