Der Blick in die Zukunft ist ebenfalls positiv, wenn auch das Unternehmen keine konkrete Prognose abgibt. Es gebe deutliche Fortschritte bei der globalen Produktionsausweitung. So werde der neue US-Hauptsitz und Produktionsstandort in Georgia wie geplant in der zweiten Jahreshälfte mit der Produktion starten und auch die Expansion in den Niederlanden sei auf Kurs. Entsprechend blicke Kuros zuversichtlich auf das zweite Quartal, heisst es.