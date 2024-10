Gleichzeitig investiert Kuros weiter in das Fusion-Projekt, das mehrere Level-1-Studien umfasst. So würden bereits Patienten in die klinische Studie Precise aufgenommen. In dieser Studie soll die Leistung von MagnetOs Flex Matrix im Vergleich zu einem zellbasierten Allotransplantat (CBA) bei einer bis zu vierstufigen instrumentierten posterolateralen Fusion, einer Operationstechnik zur Versteifung der Lendenwirbelsäule, untersucht werden.