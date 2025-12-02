Die Studie soll den Einsatz des synthetischen Knochenersatzmaterials MagnetOs im Vergleich zu körpereigenem Knochen untersuchen. Geplant sei die Rekrutierung von ungefähr 126 Patienten, die sich einer Fusion im Bereich des Rückfusses oder Sprunggelenks unterziehen, hiess es in einer Mitteilung von Kuros vom Dienstag. Sie würden randomisiert und erhalten entweder eine Behandlung mit MagnetOs Putty bzw. MagnetOs Easypack Putty oder eine Autotransplantation.