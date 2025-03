Mit Blick nach vorne stellt Kuros weiteres Wachstum in Aussicht. So soll der Umsatz um etwa 60 Prozent steigen. Gleichzeitig kündigt Kuros an, die Berichtswährung von Franken auf US-Dollar umzustellen. Bis 2027 peilt das Unternehmen dann einen Umsatz zwischen 220 und 250 Millionen US-Dollar an.