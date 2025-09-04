Bei Kuros kommt es zu einem sofortigen Abgang aus dem Verwaltungsrat. Albert Arp habe aus persönlichen und beruflichen Gründen beschlossen zurückzutreten, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Seine Verdienste werden verdankt.
In der Folge kommt es bei Untergremien des Verwaltungsrates zu Veränderungen: Oliver Walker wurde laut den Angaben zum Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt, Kimberley Elting zum Mitglied des Prüfungsausschusses sowie zum Mitglied und zugleich zur Vorsitzenden des Vergütungs- und Nominierungsausschusses.
(AWP)