Der Branchen-Index gab um ein Prozent nach. Das «Wall Street Journal» hatte berichtet, dass der Chip-Weltmarktführer die Entlassung von Konzernchef Jensen Huang vorbereite. Hintergrund seien zwei aussereheliche Affären des Managers, darunter eine mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin. Im Dax fielen Infineon zeitweise um 4,3 Prozent, Aixtron notierten im MDax bis zu 3,4 Prozent schwächer. Auch an der Wall Street ging es im vorbörslichen Handel für die Chip-Werte Intel und ARM Holdings bergab, während Nvidia selbst um knapp sieben Prozent abrutschte.
Ein möglicher Abgang Huangs würde ein Führungsvakuum bei dem rund vier Billionen Dollar schweren Chiphersteller hinterlassen. «Wir sehen eine grosse Lücke, die es zu füllen gilt, und keinen offensichtlichen Nachfolger», urteilten die Analysten von Oppenheimer. Der 63-jährige Huang hat Nvidia vor mehr als drei Jahrzehnten mitgegründet und es zum wichtigsten Lieferanten von Chips im Zentrum des weltweiten KI-Booms und der Technologierivalität zwischen den USA und China aufgebaut.
(Reuters)