Der ⁠Branchen-Index gab um ein Prozent nach. Das «Wall ⁠Street Journal» hatte berichtet, dass der Chip-Weltmarktführer die Entlassung von ‌Konzernchef Jensen Huang vorbereite. Hintergrund seien ‌zwei aussereheliche Affären ​des Managers, darunter eine mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin. Im Dax fielen Infineon zeitweise um 4,3 Prozent, Aixtron notierten im MDax bis zu 3,4 Prozent schwächer. ‌Auch an der Wall Street ging es im vorbörslichen Handel für die Chip-Werte Intel und ARM Holdings ​bergab, während Nvidia selbst um knapp ​sieben Prozent abrutschte.