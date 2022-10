Mit den steilen Kursanstiegen holen die Benchmarkbonds innerhalb weniger Tage die Kursverluste von bis zu vier Handelswochen in Windeseile auf. Manche Marktteilnehmer sprechen von einer gewissen Gegenbewegung auf die teils starken Zinsanstiege in den vergangenen Wochen. Am Markt merken zahlreiche Experten an, dass der Trend steigender Renditen zuletzt ins Stocken geraten sei.