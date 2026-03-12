Etwas enttäuschend war, dass die Dividende nicht stärker erhöht wurde. Das aufgelegte Aktienrückkaufprogramm wusste dagegen zu überzeugen. Dividendenerhöhung und Aktienrückkauf wurden erwartet, seien aber trotzdem positiv zu bewerten, erläutert Diethelm von Vontobel weiter. Der Mittelwert des 2026 anvisierten operativen Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) suggeriere eine mittlere bis hohe einstellige Korrektur der Konsensprognose und dürfte den Aktienkurs stützen. Vontobel vergibt ein Rating «Hold» mit einem Kursziel von 68 Franken.