Trotz randvollen Auftragsbüchern war die Umsatzentwicklung bei Stadler Rail in der ersten Jahreshälfte denn auch rückläufig. Mit 1,29 Milliarden Franken wurde knapp 13 Prozent weniger abgesetzt als in der ersten Hälfte des letzten Jahres. Das Unternehmen schrammt damit selbst an den pessimistischsten Analystenschätzungen vorbei.