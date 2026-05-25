Während der Handel an den Leitbörsen in London und Zürich pausierte, fand er an jenen in Frankfurt, Mailand und Paris statt. Der EuroStoxx 50 legte am Vormittag um 1,2 Prozent auf 6'094 Punkte zu. Das Kursbarometer der Eurozone erreichte ein Mehrmonatshoch. Es folgte damit dem starken Wochenauftakt in Asien, den es vor allem in Japan gegeben hatte.