Zweitens zeigt eine Auswertung von Bloomberg-Daten eine Veränderung beim Investitionsverhalten der Institutionellen Grossinvestoren. Diese haben in den letzten drei Tagen markant weniger Bitcoins und Bitcoin-ETFs als in den Wochen zuvor gekauft. So konnte etwa der Bitcoin-ETF des Fonds-Anbieter BlackRock über mehrere Tage hinweg keine neuen Zuflüsse verzeichnen. Und auch in Hong Kong war die Nachfrage nach den neu zugelassenen Bitcoin-ETFs unter den Erwartungen.