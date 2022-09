Am Vortag hatte die "Financial Times" auch über eine Zerschlagung der Investmentbank spekuliert, um eben eine Kapitalerhöhung zu verhindern. Dem Medienbericht zufolge werde derzeit geprüft, die Investmentbank in drei Teile aufzuteilen: das Beratungsgeschäft, das zu einem späteren Zeitpunkt ausgegliedert werden könnte, eine später abzuwickelnde "Bad Bank" für risikoreiche Vermögenswerte und das verbleibende Geschäft.