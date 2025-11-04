Burckhardt Compression konnte im ersten Halbjahr ein stabiles Ergebnis auf Stufe Umsatz, Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) sowie Reingewinn präsentieren, das durch den hohen Auftragsbestand per 31.03.2025 gestützt worden ist, schreibt der zuständige Analyst bei der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Entsprechend wurde auch die Guidance für das laufende Jahr bestätigt. Der Fokus des heutigen Halbjahresergebnisses dürfte jedoch auf der Entwicklung des Bestellungseingangs liegen, der mit rund 23 Prozent deutlich unter den Erwartungen lag respektive rund 15 Prozent unter der ZKB-Erwartung.