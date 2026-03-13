Ähnlich tönt es auch bei Jefferies. Die US-Investmentbank ruft eines der höchsten Kursziele auf: 687 Franken bei einem «Buy»-Rating. Das ergibt ein Aufwärtspotenzial von 23 Prozent. In einem Umfeld steigender makroökonomischer Risiken hebt die Analystin Priyal Woolf die solide Geschäftsentwicklung des Sanitärtechnikkonzerns hervor. Zudem zeige das Unternehmen Bereitschaft und Fähigkeit, seine Preise an ein volatiles Kostenumfeld anzupassen. Gleichzeitig profitiere Geberit von einer starken Präsenz in Deutschland und der Schweiz - in zwei Märkten, in denen die Expertin in den kommenden Jahren besonders kräftige Impulse im Renovations- und Modernisierungsgeschäft erwartet.