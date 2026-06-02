Bei dem Anfang März vorläufig genehmigten Sammelvergleich über bis zu 7,25 Milliarden ‌Dollar mit Klägerkanzleien läuft die Frist für einen möglichen Austritt von Klägern bis zum 4. Juni. Im Juli soll ​dann die Anhörung für die endgültige Genehmigung folgen. ​Im milliardenschweren Glyphosat-Streit in den ​USA wartet Bayer zudem auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die bis ‌Ende Juni fallen soll. Ein Urteil des Supreme Court der USA zugunsten der Leverkusener könnte für Bayer einen Befreiungsschlag in ​der ​jahrelangen Klagewelle um ⁠die angeblich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters bedeuten.