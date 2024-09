Die Sandoz-Aktie erlitt nach dem Investorentag vom 3. September einen Rückschlag. Offenbar hatten Investoren mehr erwartet und es kam zu Gewinnmitnahmen. Für etwas Verstimmung sorgte aber auch, dass die Einführung eines Biosimilars für Tysabri in den USA erst in 2025 stattfinden wird und dass die in 2025 anfallenden Abspaltungskosten von Novartis 200 Millionen Dollar höher als geplant ausfallen.