Die Bank Vontobel will es wissen. Michael Foeth erhöht das Kursziel auf 101 von 98 Franken und empfiehlt die Titel zum Kauf. Seine Begründung: Logitech habe erneut ein solides Quartal abgeliefert und die Guidance erhöht. Er passe entsprechend seine Schätzungen nach oben an. Dank einer «exzellenten» Kostendisziplin seien auch die Margenerwartungen klar übertroffen worden, so der Experte weiter.