«Wenn andere Autohersteller ihr Angebot an Elektroautos erweitern, wird es ihnen mit der Zeit möglich sein, ihre eigenen Gutschriften zu generieren, was den Zahlungsfluss der Wettbewerber an Tesla reduzieren und schliesslich eliminieren wird.» Zudem wiesen die Analysten auf die grossen Betriebskapitalvorteile hin, die sie als nicht nachhaltig erachten.