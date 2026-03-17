Danach richtet sich der Blick auf neue Daten zu den Adipositas-Wirkstoffen CT-388 und Petrelintide, die im Juni erwartet werden, so der Analyst von JPMorgan. Insgesamt sieht der Experte aus den kommenden Pipeline-Ereignissen jedoch nur begrenztes Potenzial für wesentliche Anpassungen der Schätzungen, weshalb er bei seiner neutralen Einschätzung bleibt.



Roche gab Anfang des Monats zudem bekannt, dass seine experimentelle Brustkrebspille das Hauptziel einer Studie verfehlt hatte. Ein experimenteller Wirkstoff gegen Adipositas von Roche und Zealand Pharma erfüllte in einer Studie nicht die Erwartungen der Branche.



Gemäss AWP-Analyser stufen neun Analysten den Titel mit «Kaufen» ein, acht mit «Halten» und drei mit «Verkaufen». Das durchschnittliche Kursziel lautet 357 Franken.