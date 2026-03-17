Die Roche-Partizipationsscheine notieren am Dienstag bis 10.31 Uhr bei 324,80 Franken um 0,8 Prozent höher, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) im gleichen Umfang vorrückt.
Vor Börsenstart senkte BNP Paribas die Einstufung von Roche auf «Neutral» von «Overweight». Das Kursziel lautet neu 305 Franken. Der zuständige Analyst Peter Verdult begründet seinen Entscheid mit der Reduzierung seiner EPS-Schätzungen für 2026 bis 2040 um 2 bis 21 Prozent und hält das Aufwärtspotenzial für «fragwürdig».
So dürften die grössten Umsatzchancen für Fenebrutinib bei Multipler Sklerose, Giredestrant bei Brustkrebs und Adipositas voraussichtlich bis 2026 verstärkt in Frage gestellt werden. Signifikante Ergebnisse klinischer Studien, die die Erwartungen an die Pipeline insgesamt beeinflussen werden, dürften laut dem Experten von BNP Paribas aber erst 2027 erwartet werden.
Bereits vor Wochenfrist reduzierte JPMorgan das Kursziel für Roche auf 325 von 350 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin «Neutral». Nach den Zahlen zum vierten Quartal 2025 und angepassten Erwartungen für das Medikament Petrelintide reduziert Analyst Richard Vosser seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für die Jahre 2026 bis 2030 leicht.
Der Fokus bleibe auf der Pipeline des Pharmakonzerns, so der Analyst weiter. Besondere Aufmerksamkeit gelte den detaillierten Studiendaten zu den Multiple-Sklerose-Studien, die im April präsentiert werden sollen, wobei insbesondere Sicherheitsaspekte im Fokus stehen dürften.
Danach richtet sich der Blick auf neue Daten zu den Adipositas-Wirkstoffen CT-388 und Petrelintide, die im Juni erwartet werden, so der Analyst von JPMorgan. Insgesamt sieht der Experte aus den kommenden Pipeline-Ereignissen jedoch nur begrenztes Potenzial für wesentliche Anpassungen der Schätzungen, weshalb er bei seiner neutralen Einschätzung bleibt.
Roche gab Anfang des Monats zudem bekannt, dass seine experimentelle Brustkrebspille das Hauptziel einer Studie verfehlt hatte. Ein experimenteller Wirkstoff gegen Adipositas von Roche und Zealand Pharma erfüllte in einer Studie nicht die Erwartungen der Branche.
Gemäss AWP-Analyser stufen neun Analysten den Titel mit «Kaufen» ein, acht mit «Halten» und drei mit «Verkaufen». Das durchschnittliche Kursziel lautet 357 Franken.
Der Basler Pharmakonzern wird die Umsatzzahlen für das erste Quartal am 23. April veröffentlichen.
(cash/Bloomberg)