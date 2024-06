So verkaufte die SNB in den vergangenen Quartalen Devisen, um den Franken bewusst zu stärken und damit die importierte Inflation niedrig zu halten. Was ihr auch gelang - sank doch der Konsumentenpreisindex (CPI) wieder in den gewünschten Bereich. Im Mai lag die Jahresteuerung bei 1,4 Prozent und die SNB selbst erwartet die Inflation in den kommenden zwei Jahren bei unter 2 Prozent.