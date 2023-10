Der Werbespot Baehny verfängt am Markt aber (noch) nicht. Die Investoren sind nach wie vor verunsichert. Gerade die tiefen Margenprognosen für das kommende Jahr, welche am Investorentag am letzten Dienstag publiziert wurden, bereiten den Analysten offenbar noch immer Sorgen. In den Jahren 2024 bis 2028 peilt das Unternehmen dann ein Umsatzwachstum von 11 bis 13 Prozent in Lokalwährungen an. Das sind nur leicht weniger als die 15 Prozent plus in 2022.