Geschuldet ist die anhaltende Börsenflaute von On dem weiterhin schlechten Branchenumfeld. Weitere Sportartikelhersteller oder -händler gaben zuletzt ihre Quartalszahlen bekannt. So senkte der britische Sportartikelhändler JD Sports letzte Woche wegen eines ‌schwachen Geschäfts ⁠vor allem in Nordamerika seine ⁠Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr. Die Aktien stürzten 14 Prozent ab. Auch Adidas musste am Tag der Bekanntgabe der Quartalszahlen einen Tagesverlust von 12 Prozent hinnehmen.