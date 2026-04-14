Die Temenos-Aktie gewinnt am Dienstag 4,6 Prozent auf 73,15 Franken, nachdem die Citigroup die Aktie des Bankensoftwareherstellers von «Neutral» auf «Kaufen» hochgestuft und das Kursziel von 70 auf 90 Franken erhöht hat. Der breite Markt gemessen am SPI gewinnt derweil 0,86 Prozent auf 18'611 Punkte.
Analyst Pavan Daswani begründet die Umstufung mit einer besseren Vertriebsausführung, vorsichtigeren Zielen für das Jahr 2026 sowie einer starken Nachfrage nach Core-Banking-Software. Die Aktie erscheine attraktiv bewertet - mit solidem Free-Cashflow-Wachstum, einer strukturell starken Position im Core Banking und bei KI sowie M&A-Potenzial. Mit seinen Umsatzprognosen für das erste Quartal liege er leicht über den Konsenserwartungen, wobei er vorgezogene Wartungsumsätze als Haupttreiber nennt, die sich in den kommenden Quartalen normalisieren dürften.
Die Kursreaktion kommt nach einer schwachen Phase: Seit Jahresbeginn steht die Aktie rund 12 Prozent im Minus. Auf Jahressicht resultiert hingegen ein Plus von 11,4 Prozent. Insgesamt empfehlen gemäss Bloomberg 10 Analysten die Aktie zum Kauf, 7 zum Halten und 2 zum Verkauf. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 79,98 Franken - ein Aufwärtspotenzial von rund 10 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs.
Weitere Klarheit dürfte der 21. April bringen, wenn Temenos seine Zahlen zum ersten Quartal vorlegt.
(cash)