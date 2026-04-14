Analyst Pavan Daswani begründet die Umstufung mit einer besseren Vertriebsausführung, vorsichtigeren Zielen für das Jahr 2026 sowie einer starken Nachfrage nach Core-Banking-Software. Die Aktie erscheine attraktiv bewertet - mit solidem Free-Cashflow-Wachstum, einer strukturell starken Position im Core Banking und bei KI sowie M&A-Potenzial. Mit seinen Umsatzprognosen für das erste Quartal liege er leicht über den Konsenserwartungen, wobei er vorgezogene Wartungsumsätze als Haupttreiber nennt, die sich in den kommenden Quartalen normalisieren dürften.