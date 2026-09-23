Der Hauptkatalysator sei die steigende Nachfrage nach optischen Verbindungen in KI-Rechenzentren, so der Experte von Jefferies. Die MicroVCSEL-Technologie «Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser», die Distanzen von bis zu 30 Metern überbrücken kann, eigne sich besonders gut für solche Systeme. Der Analyst sieht Potenzial für den Einsatz dieser Technologie in künftigen Generationen von Nvidia-Systemen sowie in der Infrastruktur von Hyperscalern wie Microsoft.