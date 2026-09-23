Die Aktien von AMS Osram ziehen am Mittwoch im frühen Handel um 5,5 Prozent auf 22,44 Franken an, während der Swiss Performance Index (SPI) um 0,3 Prozent zulegt. Seit Anfang des Jahres sind die Valoren von AMS Osram um 171 Prozent gestiegen.
Der Kursanstieg ist auf eine positive Einschätzung der US-Investmentbank Jefferies zurückzuführen. Deren Analyst Janardan Menon hob das Kursziel für den in der Schweiz kotierten Sensorhersteller auf 25,50 von 21,00 Franken an und bekräftigte die Kaufempfehlung «Buy». Das Unternehmen sei gut positioniert, um von neuen Möglichkeiten im Bereich der optischen Verbindungen für KI-Rechenzentren sowie bei Smart Glasses der nächsten Generation zu profitieren.
Der Hauptkatalysator sei die steigende Nachfrage nach optischen Verbindungen in KI-Rechenzentren, so der Experte von Jefferies. Die MicroVCSEL-Technologie «Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser», die Distanzen von bis zu 30 Metern überbrücken kann, eigne sich besonders gut für solche Systeme. Der Analyst sieht Potenzial für den Einsatz dieser Technologie in künftigen Generationen von Nvidia-Systemen sowie in der Infrastruktur von Hyperscalern wie Microsoft.
Auf längere Sicht rechnet Jefferies mit zusätzlichen Einnahmequellen durch die MicroLED-Emitter von AMS Osram. Der Jefferies-Analyst prognostiziert, dass diese Komponenten in einer neuen Version der Smart Glasses von Meta zum Einsatz kommen könnten, die voraussichtlich um 2027 auf den Markt kommen dürften.
AMS Osram-Kerngeschäft günstig bewertet
Mit JPMorgan stuft eine weitere US-Investmentbank AMS Osram mit «Overweight» und einem hohen Kursziel von 24 Franken ein. Die Szenarioanalyse unterstreicht, dass das Kerngeschäft des Unternehmens nach Bereinigung um Verkäufe derzeit mit etwa dem Achtfachen des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bewertet werde.
Dies sei im Vergleich zur restlichen Branche «günstig». Zwar räumte der Analyst von JP Morgan ein, dass eine niedrige Bewertung allein kein Kaufgrund sei, doch biete das derzeitige Niveau eine Asymmetrie, die die Aktie attraktiv mache.
Das Kerngeschäft von AMS Osram sei in der Lage, einen Ebitda von rund 550 Millionen Euro zu erwirtschaften, unterstützt durch ein mittleres einstelliges Wachstum aus Umsatzsteigerungen und Kosteneinsparungen. Ferner betonte der Analyst McDowell von JP Morgan die «Optionalität» - sprich ein zusätzliches Aufwärtspotenzial - durch die Chancen des Unternehmens in den Bereichen Photonik und Smart Glasses.
Gemäss AWP-Analyser vergeben drei Analysten das Rating «Kaufen», vier ein «Halten» sowie drei ein «Verkaufen». Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 17,24 Franken.