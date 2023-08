Die Aktien des Sanitärtechnikunternehmens Geberit verlieren am Freitag 0,10 Prozent auf 444,40 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) 0,10 Prozent tiefer steht. Der Titel steht seit Jahresbeginn mit 1,2 Prozent leicht höher. Wird die Kursentwicklung über die letzten zwei Jahre betrachtet, so hatten Aktionäre indessen wenig Freude: Seit dem Erreichen des Allzeithoch am 15. August 2021 ging es mit den Valoren bergab und diese stehen 42,2 Prozent tiefer.